Новый анимационный фильм о Марке Шагале покажут в Минске 10 марта

Новости Беларуси. Новый анимационный фильм о Марке Шагале выходит в свет. Премьера мультфильма о великом художнике, уроженце Беларуси, состоится 10 марта в Минске.

В основе ленты лежат воспоминания Шагала о своем детстве, о Витебске, в котором он провел многие годы, о родителях, которых очень любил. В картине отражены главные события, которые происходили с Марком Шагалом, его семьей до отъезда в Санкт-Петербург, раскрыты истоки творческой натуры художника, которая отразилась яркими красками на его полотнах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.