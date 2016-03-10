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Новый анимационный фильм о Марке Шагале покажут в Минске 10 марта

10 марта 2016 06:25
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Новости Беларуси. Новый анимационный фильм о Марке Шагале выходит в свет. Премьера мультфильма о великом художнике, уроженце Беларуси, состоится 10 марта в Минске.

В основе ленты лежат воспоминания Шагала о своем детстве, о Витебске, в котором он провел многие годы, о родителях, которых очень любил. В картине отражены главные события, которые происходили с Марком Шагалом, его семьей до отъезда в Санкт-Петербург, раскрыты истоки творческой натуры художника, которая отразилась яркими красками на его полотнах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Мультфильмы

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