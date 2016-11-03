Новое видение привычных пейзажей: выставка «Цвета Беларуси» открылась в Минске

Новости Беларуси. Свой взгляд на родные пейзажи представили 3 ноября известные белорусские художники. В Минске открылась выставка «Цвета Беларуси». Привычные места на полотнах художников обрели новые краски, а детали стали не второстепенными, а ключевыми элементами.

Василий Ясюк, художник, профессор кафедры рисунка Белорусской государственной академии искусств:

Я как увидел вот такую яркую осень, такую сочную, можно сказать, конечно, у меня желание возникло тут же написать. Я вышел, тут же написал.

Белорусский художник Василий Ясюк побывал во всех частях света, писал пейзажи Европы, Азии и США. Западноевропейское искусство запомнит его как автора «Рождественского натюрморта», репродукцию которого напечатали миллионными тиражами. Но вдохновить его больше, чем родная Беларусь не смогла, пожалуй, ни одна страна.

Василий Ясюк, художник, профессор кафедры рисунка Белорусской государственной академии искусств:

В Беларуси и жарко, и холодно. И зима, и осень, и весна, и лето – разные поры года. В зависимости от состояния природы как раз колорит нашей Беларуси. Многие думают, что у нас постоянно какой-то туман, а я хотел показать, что у нас яркие цвета есть.

Беларусь изображена и здесь – в графических рисунках Юрия Хилько. Но по колориту и экспрессии совсем непохожа на ту, что открывается в картинах напротив.

Юрий Хилько, художник:

Наша земля – это спокойная гамма, абсолютно гармоничная, цвета очень близкие по своему содержанию, своей насыщенности.

Синеокая на полотнах в этом зале задышала разными красками. И всем знакомый Минск с новыми высотками и советскими хрущевками стал совсем другим. И если живопись заставляет зрителя дышать чаще, то графика, наоборот, словно замедляет биение сердца.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств:

Истоки, от которых каждый художник черпает вдохновение. От тех цветов, которые произрастают на нашей земле.

Два автора, два взгляда порой даже на одни и те же места, разные краски, но одна родина, приуменьшить красоту которой просто невозможно. Здесь каждая картина стала предлогом полюбить свой край заново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.