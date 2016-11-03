Знаменитого клоуна Олега Попова похоронят в Германии

Новости России. На 87 году из жизни ушел «Солнечный клоун» Олег Попов.

Печальная новость пришла этой ночью из Ростова-на-Дону, куда знаменитый клоун приехал на гастроли с премьерой шоу.

В номере отеля у него внезапно остановилось сердце. Клоун с мировым именем, Народный артист СССР – был праздником, ярким и запоминающимся, как лучезарная улыбка, которую он дарил публике.

Клоун без псевдонима, без нелепых ужимок,

Попов нёс чистый и добрый юмор.

Его репризы жили десятилетиями. История про незадачливого повара или про солнечный луч, который убегал и возвращался. Не одно поколение советских ребят выросло на этих образах. Артиста похоронят в Германии, где он жил последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.