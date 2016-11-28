Новички и опытные театралы в 19 номинациях: в Минске завершился IV Республиканский конкурс театрального искусства

Новости Беларуси. Спектакль окончен. В Минске завершился IV Республиканский конкурс театрального искусства. За статуэтки бронзового аиста боролась 21 труппа. Победители были объявлены в 19 номинациях.

Вместо декораций – рисунки, женщины в роли мужчин, пожилые в теле молодых. Обстоятельства не важны, главное – смысл. Спектакль «Иллюзии» полностью удовлетворил основной критерий участия – новизну. Герои в монологах рассказывают свою жизненную драму. История героини Марины Денисовой оказалась самой яркой. Актриса получила награду за лучшую женскую роль.

Марина Денисова, лауреат Национальной театральной премии в номинации «Лучшая женская роль в спектакле театра драмы»:

Мы называемся неформат театра, созданный на основе центра экспериментальной режиссуры. Спектакль нестандартный. Называется «Иллюзии», автор Иван Вырыпаев. Это монологи, формат монологов. Четыре актера рассказывают о супружеских парах и о значимости любви в нашей жизни.

Еще один бронзовый аист сел на крыло «Самого маленького самолета в мире» Игоря Казакова. Постановка стала лучшей среди спектаклей для детей и юношества. Актер Иван Трус, сыгравший самолетик, в театре кукол новичок. Работу с молодым режиссером Игорем Казаковым расценивает как ценный опыт.

Иван Трус, лауреат Национальной театральной премии в номинации «Лучшая мужская роль в спектакле театра драмы»:

Театр кукол сейчас находится на гребне либо же очень близко подходит к этому самому гребню. В театре кукол у руля сейчас молодой, энергичный, знающий и желающий работать, желающий что-то открывать и что-то говорить, выходя на диалог со зрителем, человек.

Для непосредственно самих постановок было объявлено семь номинаций. В театре драмы выше всех взлетела «Чайка» Николая Пинигина. Лучшим спектаклем по произведению белорусского автора стал «Песняр» Валентины Ереньковой.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Главная задача и цель этого конкурса – посмотреть панораму нашего современного театрального искусства. Убедиться в том, есть ли какие-то сдвиги за прошедшие годы, есть ли поиски, есть ли какие-то достижения, идем ли мы в русле какого-то всемирного тренда.

Ответ на эти вопросы наверняка предстоит искать еще не один год. И все же будущее у белорусского театра есть, – уверены и зритель, и актер. А оценку настоящему белорусские театралы уже получили. Заветные статуэтки в руках лучших режиссеров и артистов.

В этом году премии удостоили и преданного искусству драматурга Алексея Дударева. Он получил награду за вклад в развитие театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.