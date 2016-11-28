Уникальная минская семья Шаппо: как из поколения в поколение передаются творческие гены

Здесь, на улице Некрасова, в тихом уголке Минска расположилась уникальная мастерская. В ней творят сразу несколько художников, связанных и мыслью, и семейными узами.

Возвышаясь над всем, на втором этаже, среди множества книг и картин работает глава семейства – Владимир Шаппо. Со своей будущей профессией он определился в первом классе. Потому что уже тогда начал делать первые шаги в творчестве.

Владимир Шаппо, художник, член Белорусского союза художников:

В юности себя считал гениальным, потом начал как-то сомневаться. Теперь к этому отношусь очень скептически. Что есть – то есть. Искусство – это дар Божий. Если тебе дано, ты будешь художником, музыкантом. Там, наверху, где сеют звезды из золотого лукошка, звездочки падают в хлев к любому крестьянину, в царский двор, втыкаются в голову всем, без исключения. Богу все равно, что бомж, что нищий, что король.

Владимиру Шаппо посчастливилось получить в дар такую звезду. Уже сейчас, оглядываясь назад, он прекрасно понимает, чего это стоило. Ведь популярности и многочисленным выставкам предшествовал тяжелый путь становления.

Владимир Шаппо, художник, член Белорусского союза художников:

Мне для того, чтобы быть более-менее умным, более-менее уверенным в себе, пришлось прожить 50 лет. Плюс у меня библиотека, что можно не выходя из дома получить министерское образование. Вся мировая литература, поэзия, искусство, философия у меня дома присутствует.

Любовь к знаниям и страстное желание совершенствования – главное, что Владимир Шаппо сумел привить своим детям. Они хотели соответствовать ему, а он, в свою очередь, никогда не пытался навязать им свой выбор.

Владимир Шаппо, художник, член Белорусского союза художников:

Мои дети пошли, стали художниками. Но когда они учились, я сказал: «Или вы должны быть очень хорошими художниками, или лучше не суйтесь». Они были звездами уже в детской художественной школе.

Впрочем, как не стать звездой, когда ты с самого детства засиживаешься в мастерской у отца? Детская игра с красками и пластилином постепенно перерастает в осознанное желание стать художником или скульптором. Так и произошло в случае со старшим сыном Владимира Шаппо Александром. Он занялся скульптурой и сегодня успешно воплощает свои идеи в объемных фигурах. Некоторые из них стали украшением нашей столицы.

Александр Шаппо, скульптор, член Союза художников Беларуси:

Моя большая работа установлена на проспекте Дзержинского. В брестском направлении находится мемориал памяти, скорбящая мать там сидит. Большая бронзовая работа. Братские могилы воинов, которые защищали Минск и освобождали его. Я горжусь этой работой. Это большой труд, он, я думаю, нагляден.

Замечательный пример старшего брата и невероятный творческий мир отца помогли оформиться еще двум художественным талантам в семействе Шаппо: средний сын Павел и младший Антон нашли себя в изобразительном искусстве.

Антон Шаппо, художник, мастер татуировки:

Я рос. Впереди были еще два брата, которые тоже работали в искусстве. Оно не могло меня не коснуться. Естественно, я в этом находился, все вместе мы лепили, рисовали. Но какого-то насилия над собой никто не делал. Я был сказал, что это была случайность, хотя я не верю в случайность. Я думаю, что это такое проведение, что три брата стали художниками.

Помимо воплощения собственных идей на бумаге Антон украшает своими рисунками тела людей. Уже несколько лет он занимается татуировкой. Некоторые работы сына Владимир выбрал для себя.

Владимир Шаппо, художник, член Белорусского союза художников:

Мой любимый художник – китаец Сибайши. Это XIX – начало XX веков. А на спине – XVIII – начало XIX века – Хокусай. Это два величайших мастера. Я себе напечатал для того, чтобы были, мне так приятно.

Дочь Владимира Шаппо хоть художницей и не стала, все же недалеко ушла от искусства. С детства она обожает литературу и языки. Потому, закончив лингвистический университет, стала переводчицей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мария Шаппо, поэт, переводчик:

Опять же, все от родителей. Они у меня люди очень образованные, начитанные, огромное количество поэзии дома. Поэтому много читаешь. Невольно начинаешь мыслить стихотворно, поскольку поэзии дома всегда было много, отец легко процитирует в любой момент своего любимого поэта. Мама тоже имеет своих любимых авторов. Цветаева, Ахматова. И, конечно, когда ты растешь в среде, где об этом говорят, это обсуждают, невольно этим интересуешься. И это становится частью твоей жизни.

О своем поэтическом таланте говорит скромно. Хотя, признается, строки рождаются сами собой, без усилий.

Не обошлось без талантов и в третьем поколении Шаппо. Сын Александра с успехом осваивает профессию режиссера. И уже делает первые, но уверенные шаги. В некоторых во многом помогают советом старшее поколение.

Иван Шаппо, студент Белорусской государственной академии искусств:

У меня все очень любят кино. Отец, дядя Антон – безумные киноманы. Второй дядя, Павел, в кино работает. Получается, что мы вместе все время держимся.

Антон Шаппо, художник, мастер татуировки:

Мне повезло с семьей. У меня никогда не было никаких споров на почве искусства, только помощь. Мы даем друг другу советы, спрашиваем друг друга. Нет ни зависти, ничего. На самом деле это нас держит в этом мире.

Владимир Шаппо, художник, член Белорусского союза художников:

Я горжусь тем, что они порядочные люди, творческие, грамотные, что они являются в какой-то степени умовыражением нации. Абсолютно конкурентоспособны с мозгами и творчеством всего мира.

Помогать друг другу, поддерживать и радоваться успехам в этой семье принято само собой. Такая сплоченность, невероятная сила талантов, мастерства и образованности делает эту минскую семью уникальной. Безусловно, ценный опыт переймут их будущие дети и внуки, о которых мы наверняка еще услышим.