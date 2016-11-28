Новости Беларуси. Ее называют королевой белорусского радио. Народная артистка Мария Захаревич отмечает 28 ноября 80-летний юбилей. Почти 60 лет актриса посвятила Купаловскому театру, со сцены которого подарила зрителям десятки ярких образов. Среди них – героини Шамякина, Мележа, Быкова.

Но настоящую народную любовь Марии Захаревич принес ее голос на радио – тысячи белорусов собирались у приемника, чтобы услышать радиоспектакли в ее исполнении. В золотом фонде белорусского радио хранятся более двух сотен записей с ее участием. Актриса сыграла немало ролей и в кино, в том числе в ленте «Люди на Болоте», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокое профессиональное мастерство Марии Захаревич отметил Президент. Александр Лукашенко пожелал народной артистке вдохновения, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы.