Имена победителей Национальной театральной премии назвали на сцене Купаловского театра

Новости Беларуси. Имена победителей Национальной театральной премии назвали на сцене Купаловского. На 19 номинаций претендовала 21 работа художественных деятелей разных жанров. Лучших определило жюри по итогам театральной недели. Помимо статуэток победители получили денежные призы.

В 2016-м, который имеет статус Года культуры, организаторы учредили два специальных приза – за меценатскую деятельность и за вклад в развитие театрального искусства. За большие заслуги ее вручили драматургу Алексею Дудареву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме опытных режиссеров свои экспериментальные работы представили и молодые авторы.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Главная задача и цель этого конкурса – посмотреть панораму нашего современного театрального искусства. Есть ли какие-то сдвиги за прошедшие годы, есть ли поиски, есть ли какие-то достижения, идем ли мы в русле всемирного тренда или у нас есть какие-то свои особенности. Или это удачное сочетание того и другого. Вот ради всего этого и проводилась Национальная театральная премия.

Татьяна Орлова, член отборочной комиссии театра драмы:

Вышли, мне кажется, на первый план молодые артисты и молодая генерация театральной публики и театров, которые сейчас создают спектакли, которые могут наравне конкурировать с государственными театрами и большими этапными спектаклями.