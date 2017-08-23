Невестин Камень: необычный памятник природы в Ошмянском районе помогает обрести семейное счастье

Неподалёку от деревни Огородники Ошмянского района Гродненской области можно найти уникальный памятник природы – Невестин Камень. Местные верят: валун обладает магической силой и помогает обрести семейное счастье.

На дне оврага, в окружении его, вулкан занимает почётное центральное место. Когда он точно здесь появился, сказать сложно. Но известно: прибыл чудо-камень в белорусские края издалека.

Сегодня к Невестиному Камню съезжаются девушки и женщины со всех уголков Беларуси. Каждая верит: этот природный волшебник исполняет желания. Если хорошо попросить, валун поможет найти спутника жизни, или поспособствует рождению в семье долгожданного ребёнка.

Чудодейственную силу Ошмянскому валуну приписывают во многом красивым легендам, которые местные жители передают из уст в уста.

Есть поверье, что одна женщина никак не могла забеременеть. Супруг страшно сердился и вот пошла девица куда глаза глядят и увидела волшебный камень, который и помог осуществить мечту.

Другая легенда воспевает молодую девушку, которая бросилась за своим любимым, по имени Ромб, утонувшем в глубоком рву.

К каменному символу любви девушки из ближайших деревень обязательно приходят накануне свадьбы, чтобы попросить счастливой семейной доли.

Чтобы задуманное у Невестиного Камня обязательно исполнилось, главное в это искренне верить и тогда женское счастье, непременно, найдёт к вам дорогу.