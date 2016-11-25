Невероятная находка в Египте: раскопан древний город

Археологи раскопали древний город в Египте, возраст которого оценивается в более чем 5000 лет. На месте раскопок обнаружили дома, инструменты, глиняную посуду и огромные гробницы.

Город расположен на берегу реки Нил, недалеко от храма фараона Сети I в Абидосе.

Эксперты утверждают, что размер 15 недавно обнаруженных гробниц указывает на высокий социальный статус погребенных.

Считается, что в городе проживали важные чиновники и строители гробниц. Период расцвета города приходился на ранние этапы древнеегипетской цивилизации.

Это научное открытие, видимо, придется как раз в пору Египту: туристическая сфера страны после свержения президента Хосни Мубарака в 2011 году переживает серьезный кризис на фоне политической нестабильности.

Археологи уже заявили о целом ряде находок в недавно раскопанном городе, включая здания, обломки глиняной посуды и инструменты.

«На расстоянии около мили от этого места находится кладбище с королевскими гробницами. Оно восходит к временам первых известных нам фараонов», - сообщил профессор Крис Эйр, египтолог Ливерпульского Университета.

«Похоже, это некий город или даже столица, уходящая корнями в самое начало древнеегипетской истории», – добавил учёный.

Как сообщили египетские чиновники, открытие совершено археологической миссией Министерства древностей страны.