Коллекционер уникальных книг Олег Судленков: Для меня важны автографы, имеющие смысл или значение!

Любая книга — умный друг:

Чуть утомит, она смолкает;

Она безмолвно поучает,

С ней назидателен досуг.

Так писал о книге Лопе де Вега. Бумажные корабли мысли, странствующие по волнам времени – книги безграничный источник философии жизни и самопознания. В нашей стране счёт собирателей редких печатных изданий не превышает и несколько десятков человек. Олег Судленков – один из них. Его любовь к чтению началась с Пушкина.

Как правило, каждые 10 лет раритетная книга дорожает как минимум вдвое. Собирать редкие экземпляры – дорогое удовольствие. Причём нередко происходит смена интересов: совсем не обязательно, что библиофил всю жизнь будет интересоваться конкретной эпохой или автором.

Для белорусского коллекционера книга – верный друг. Раньше он ежедневно просчитывал произведение, сейчас – минимум 2/3 в неделю. В коллекции Олега Александровича около двух с половиной тысяч изданий. Самые старые относятся к 18-ому веку. Особое место не только в коллекции, но и в его сердце занимает Александр Сергеевич Пушкин.

Книжники – особая плеяда людей, одержимых одной идеей. В коллекции белорусского библиофила есть экземпляры, подаренные другими собирателя книг. Например, издание «Генеалогическая история одной помещичьей библиотеки».

Ещё одно увлечение коллекционера – экслибрис. Это книжный знак, удостоверяющий владельца книги.

Особую радость коллекционеру доставляют книги с автографами. Это делает издание еще ценнее.

А вот произведение Анциферова «Петербург Пушкина», оно попало в коллекцию Олега Александровича из рук известного московского собирателя книг.

Возможно, мнение некоторых исследователей о том, что книга постепенно перестаёт считаться лучшим подарком, обосновано. Но рано или поздно человек приходит к пониманию слов, высказанных Аддисоном: «хорошая книга — это подарок, завещанный автором человеческому роду».