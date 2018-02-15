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Необычный буккросинг проходит в Национальном историческом музее

15 февраля 2018 16:53
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Новости Беларуси. За книгу – бесплатные билеты. Необычная акция проходит в Национальном историческом музее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Необычный буккросинг проходит в Национальном историческом музее-1


Акция посвящена Международному дню дарения книг. До конца февраля можно посетить музейные экспозиции по бесплатному билету. Его можно получить, принеся любое издание, выпущенное в 2000-м году. Площадка для буккросинга в музее существует уже более трех лет. И как отмечают сотрудники: пользуется большой популярностью.  

Елена Бухол, научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея:  
Книги приносят совершенно разные: от научно-популярной фантастики и до книг по кулинарии. Эта акция отличный повод, чтобы объединить людей, которые любят книги и любят историю Беларуси и, возможно, станет площадкой для их знакомства.  

Необычный буккросинг проходит в Национальном историческом музее-4

# Культура # Фотофакт # Музеи Минска # Елена Бухол

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