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Необычная выставка «Спасенные ценности» открылась в Национальном художественном музее Беларуси

24 ноября 2014 13:10
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Новости Беларуси. Необычная выставка «Спасенные ценности» открылась в Национальном художественном музее. В экспозиции – предметы искусства, задержанные белорусскими таможенниками во время незаконного перемещения их через границу.

Чтобы нажиться на искусстве, злоумышленники не бояться разрезать картины на части, замазывать краской или вовсе рисовать поверх новые пейзажи.

Елена Карпенко, куратор выставки «Спасенные ценности»:
Вот распиленная икона на несколько частей. Это фотография. И здесь же у нас рядом, на стенде, такой же пример распиленного произведения. Это житийные клейма из когда-то цельной житийной иконы. Их в небольших упаковках, в небольших чемоданах перевозили злоумышленники, контрабандисты.

Спасать предметы искусства приходится и от времени: часть выставки – экспонаты, найденные в ходе музейных экспедиций. Почти все такие ценности находились в заброшенных часовнях и храмах. Так, картина «Святое семейство» XVIII столетия совершенно случайно нашла свое место в музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Карпенко, куратор выставки «Спасенные ценности»:
Поступление в музей действительно очень интересное. Оно было передано тогдашнему директору музея Виктору Федоровичу Шматову известным белорусским художником Борисом Заборовым. Это произведение попало ему в качестве оплаты его деятельности по росписи храма или, может быть, реставрации.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Елена Карпенко

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