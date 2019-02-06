«Назовите любого русского художника XIX века, более-менее известного, и он будет». Показываем экспозицию Национального художественного музея

Национальный художественный музей Беларуси отметил 80-летний юбилей. Обитель уникальных артефактов искусства создавалась, как Государственная картинная галерея. Сегодня это – святая святых, где можно будет увидеть работы лучших отечественных художников, познакомиться с коллекциями древнего белорусского искусства и почувствовать стиль западной Европы, России и стран Востока. Проект «Сальвадор Дали» и выставка арабского искусства. Чем удивит Национальный художественный музей в 2019 году Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора по фондовой работе и реставрации Национального художественного музея РБ – Сергей Вечер.

Национальный художественный музей Беларуси имеет определённое количество залов или отделов. Как у вас сейчас всё строится? Сергей Вечер, заместитель генерального директора по фондовой работе и реставрации Национального художественного музея РБ:

У нас сегодня примерно 32 тысячи музейных предметов. Вроде бы, по количеству – немного, но по своему качеству – собрание очень высокого уровня. Но абсолютно признано, что коллекция русского искусства, которая имеет около 5 тысяч предметов – назовите любого более-менее известного русского художника XIX века, и он обязательно будет в нашем музее.

Васнецов? Сергей Вечер:

Есть. Суриков – есть.

Шишкин? Сергей Вечер:

Есть. Брюллов – есть. Все есть. Может там нет Верещагина, но очень хорошо сформированная коллекция, заслуга, конечно, Елены Васильевны Аладовой. Что касается белорусского искусства, всё-таки, мы должны уже пропагандировать и наше искусство, то начиная с X века и до XXI, до наших дней, у нас есть тоже большая (это самая большая) коллекция белорусского искусства. Это и шикарная коллекция древнебелорусских икон. Иконы белорусской школы XVII, XVIII веков, начала XIX века. Это и коллекция исторического портрета.

Это коллекция произведений декоративно-прикладного искусства народов Востока.