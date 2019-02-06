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«Назовите любого русского художника XIX века, более-менее известного, и он будет». Показываем экспозицию Национального художественного музея

06 февраля 2019 11:55
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Национальный художественный музей Беларуси отметил 80-летний юбилей. Обитель уникальных артефактов искусства создавалась, как Государственная картинная галерея. Сегодня это – святая святых, где можно будет увидеть работы лучших отечественных художников, познакомиться с коллекциями древнего белорусского искусства и почувствовать стиль западной Европы, России и стран Востока.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора по фондовой работе и реставрации Национального художественного музея РБ Сергей Вечер.

«Назовите любого русского художника XIX века, более-менее известного, и он будет». Показываем экспозицию Национального художественного музея-1

Национальный художественный музей Беларуси имеет определённое количество залов или отделов. Как у вас сейчас всё строится?

Сергей Вечер, заместитель генерального директора по фондовой работе и реставрации Национального художественного музея РБ:
У нас сегодня примерно 32 тысячи музейных предметов. Вроде бы, по количеству – немного, но по своему качеству  собрание очень высокого уровня. Но абсолютно признано, что коллекция русского искусства, которая имеет около 5 тысяч предметов – назовите любого более-менее известного русского художника XIX века, и он обязательно будет в нашем музее.

«Назовите любого русского художника XIX века, более-менее известного, и он будет». Показываем экспозицию Национального художественного музея-4

Васнецов?

Сергей Вечер:
Есть. Суриков – есть.

«Назовите любого русского художника XIX века, более-менее известного, и он будет». Показываем экспозицию Национального художественного музея-7

Шишкин?

Сергей Вечер:
Есть. Брюллов – есть. Все есть. Может там нет Верещагина, но очень хорошо сформированная коллекция, заслуга, конечно, Елены Васильевны Аладовой. Что касается белорусского искусства, всё-таки, мы должны уже пропагандировать и наше искусство, то начиная с X века и до XXI, до наших дней, у нас есть тоже большая (это самая большая) коллекция белорусского искусства. Это и шикарная коллекция древнебелорусских икон. Иконы белорусской школы XVII, XVIII веков, начала XIX века. Это и коллекция исторического портрета.

«Назовите любого русского художника XIX века, более-менее известного, и он будет». Показываем экспозицию Национального художественного музея-10

Это коллекция произведений декоративно-прикладного искусства народов Востока.

«Назовите любого русского художника XIX века, более-менее известного, и он будет». Показываем экспозицию Национального художественного музея-13

Самая большая у нас коллекция – это Китая. С XV века. Но представлены также и Индия, и Иран, и Япония, и Корея, и другие.

«Назовите любого русского художника XIX века, более-менее известного, и он будет». Показываем экспозицию Национального художественного музея-16

# Национальный художественный музей Беларуси # Культура # Сергей Вечер # Фотофакт

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