«Феномен в белорусском искусстве». Выставка книжной графики открылась в Минске

Новости Беларуси. Искусство шрифта и книжного знака. Выставка графики дала старт одному из самых масштабных литературных событий года – 26-ой Минской книжной ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце искусств есть что почитать, посмотреть и кого увидеть.

Белорусские художники представили свои лучшие работы. По соседству с произведениями мэтров книжной графики – работы мастеров из 2000-х и студентов кафедры графики Академии искусств.

Александр Зинкевич, директор Дворца искусств:

Глядя на белорусскую книжную графику, могу испытывать только чувство гордости. Поэтому преемственность поколений и высочайший уровень белорусской графики безусловен. И действительно, это феномен в белорусском искусстве.

Михаил Басалыга, художник-гарфик:

Узровень кніжнай ілюстрацыі быў даволі высокі. Такія мастакі, як Кашкурэвіч, Шаранговіч, вельмі шмат. Ну і ў мяне дзясятак такіх ілюстрацый ёсць. Не дай бог, прыйдзе лічба і выкіне мастка з кнігі, а кніжку выкіне і захавае толькі ў кампьютэры, гэта лічыце, канец света. Далей нашай цывілізацыі няма чаго рабіць у гэтым свеце.