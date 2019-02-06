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Проект «Сальвадор Дали» и выставка арабского искусства. Чем удивит Национальный художественный музей в 2019 году

06 февраля 2019 12:37
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Национальный художественный музей Беларуси отметил 80-летний юбилей

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора по фондовой работе и реставрации Национального художественного музея РБ Сергей Вечер.

Какие выставки будут в этом юбилейном году?

Сергей Вечер, заместитель генерального директора по фондовой работе и реставрации Национального художественного музея РБ:
В этот юбилейный год во главу нашей выставочной деятельности мы ставим показ наших фондовых коллекций – это раз. Второе – это международные выставочные проекты. И третья позиция – монографические выставки конкретных художников, заслуженных, признанных классиков. В этом году, например, у нас будет выставка, посвященная 70-летию народного художника Беларуси Толстика, 80-летию известного художника-графика, народного художника Беларуси Василия Шаранговича и т. д. Если брать международные проекты, то диапазон, можно так шутливо сказать, от наших соседних стран – Россия, Польша, до Омана, например. В этом году у нас запланирована выставка из Национального музея Султаната Оман, выставка арабского декоративно-прикладного искусства – думаю будет пользоваться интересом. Ближайший проект, который будет самым крупным проектом выставочным этого года, самым ударным, я бы так сказал, этот проект называется очень коротко: «Сальвадор Дали». Открытие, надеюсь, уже состоится в марте.

«Назовите любого русского художника XIX века, более-менее известного, и он будет». Показываем экспозицию Национального художественного музея

Проект «Сальвадор Дали» и выставка арабского искусства. Чем удивит Национальный художественный музей в 2019 году-1

# Национальный художественный музей РБ # Культура # Сергей Вечер # Фотофакт # Выставки в Минске

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