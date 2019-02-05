С палитрой по жизни. Народному художнику Беларуси Леониду Щемелёву – 96

Новости Беларуси. Тысячи работ по всему миру. Народный художник Беларуси Леонид Щемелёв отмечает сегодня 96-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он появился в Витебске, но колыбелью своего таланта считает столицу. Его творчество называют летописью эпохи. В работах художника нашли отражение и Великая Отечественная, и поэзия родной земли, и судьбы ее людей.

Несмотря на 96, он верен традиции. И свой день рождения Леонид Щемелев по-прежнему встречает в мастерской. Здесь художник творит уже больше полувека. Ровно столько рядом с ним верный спутник – муза и жена Светлана Николаевна. Именно ей принадлежит право первой смотреть новую картину и покупать краски.

Леонид Щемелёв, народный художник Беларуси: Живопись – сложный процесс. Я сделал и переживаю, что не интересно. Потом проходит время, нахожу там свое, личное, так не расскажешь. Жизнь, течение времени и искусство – это красиво и сложно.

Почти два десятка полотен из фондов Национального художественного музея, Союза художников, многие из которых и вовсе экспонируются впервые. Такой подарок к дню рождения мастера подготовили сотрудники галереи Щемелёва. Ее открыли еще в 2003-м. В дар городу тогда художник передал 60 картин.

Это каникулы в Серебрянке. А это уже родные сердцу сельские пейзажи. И, конечно, труженики села, портреты близких людей. Семейная тематика занимает отдельное место в творчестве.

Ольга Бас, старший научный сотрудник Городской художественной галереи произведений Л. Щемелёва: Если присмотреться ближе, то увидите, что белого снега тут практически нет. Снег словно зеркало отражает все, что находится рядом.

Ольга Бас: Есть в них что-то такое, что трогает душу вне зависимости от сюжета, от жанра.

С палитрой по жизни – так решил Леонид Щемелев еще в пятом классе. Хотя пробовал себя даже в обувном деле. Огромную паузу в творчестве сделала Великая Отечественная. Он прошел ее всю от начала до конца. После Великой Победы около сотни работ Щемелёв посвятил этим воспоминаниям.

Леонид Щемелёв:

Будущее поколение должно запомнить, что самое страшное, что может быть – это война. Она не должна быть никогда.

Антон Барташевич сам из Беларуси. А вот вторую половину нашел в Китае. Сейчас у них отпуск – творческий. Мэй Фей пробует себя как художник, ей интересен опыт именитых мастеров. Преимущественно, девушка общается на китайском, но о картинах Щемелёва – только с восхищением.