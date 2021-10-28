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Наталья Карчевская о театральной премии: надеемся, что это даст новый импульс для развития искусства в нашей стране

28 октября 2021 19:48
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Новости Беларуси. В столице вручили высшую театральную премию Беларуси. Награду присуждают в шестой раз, в 2021 году она проходит под эгидой «Сила единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С конца сентября финалисты представляли свои спектакли публике и жюри, последний показ состоялся на этой неделе, и лишь накануне экспертная комиссия приняла решение о распределении наград.  

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Наталья Карчевская о театральной премии: надеемся, что это даст новый импульс для развития искусства в нашей стране-1

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Мы очень рады тому, что тетрадная премия после перерыва, связанного с пандемией, возвращается. И на очень высоком уровне были представлены все работы. Правда, сложно было выбрать. Знаете, когда из хорошего выбирается лучшее, даже из лучшего выбирается лучшее. Поэтому надеемся, что все останутся довольны, это даст новый импульс, новый толчок для развития театрального искусства, в частности, музыкального театра в нашей стране.  

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# Театр # Культура # Наталья Карчевская # Андрей Душечкин # Денис Немцов # Фотофакт

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