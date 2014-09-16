MEA CULPA – новый арт-проект белорусского автора скульптурных кукол Ирины Ромбальской, ведущей СТВ

Гнев, гордыня, похоть, лень, алчность, чревоугодие, зависть - греховные образы создаются при помощи гипертрофированных форм, обилия обнаженной натуры, огромного количества мелких деталей, каждая из которых несет свою смысловую нагрузку. Работы Ирины свободны от академизма и условностей. Автор использует для изготовления арт-обьектов все многообразие материалов – драгметаллы, натуральный мех и кожу, камень, настоящие волосы, бисер и стразы. Все работы созданы вручную и в единственном экземпляре.

Идея проекта помочь нам хоть в некоторой степени осознать и обратить внимание на то, что буквально каждый день мы совершаем, казалось бы, обыденные и банальные поступки, которые на самом деле являются сметными грехами. И проблема эта приобрела глобальные масштабы. Возведение еды в культ, безрассудная борьба за деньги, славу и карьерный рост – все это стало не просто нормальным, а поощряемым обществом. Обозначьте свои грехи, призывает художник. И остановитесь…

Каждую куклу сопровождает фоторабота. Так смертные грехи видят автор Ирина Ромбальская и фотохудожник Екатерина Ясинская. Никаких клише и даже тела моделей вне стандартов модной индустрии. Пышные формы или стальные мускулы – все девушки совершенны, хоть и обладают абсолютно разными параметрами.

Выставка в Вильнюсе продлится до 12 октября.

e-mail: i-doll@inbox.ru