Стали известны место и дата прощания с Александром Куллинковичем

Новости Беларуси. 4 августа на 47 году жизни скончался лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович. Прощание с музыкантом состоится 5 августа.

Как сообщается на официальной странице группы в соцсети «Вконтакте», прощание пройдёт с 15:00 до 16:00 в крематории Северного кладбища Минска.

Известно, что причиной смерти стала пневмония.

Александр Куллинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. В возрасте пяти лет переехал жить в Минск. Александр учился в ПТУ по специальности «сантехник», а также в БГУ на факультете журналистики.

С 13 лет Куллинкович сочинял стихи и музыку. В 17 лет основал группу Neuro Dubel.