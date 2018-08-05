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Стали известны место и дата прощания с Александром Куллинковичем

05 августа 2018 08:49
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Новости Беларуси. 4 августа на 47 году жизни скончался лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович. Прощание с музыкантом состоится 5 августа.  

Как сообщается на официальной странице группы в соцсети «Вконтакте», прощание пройдёт с 15:00 до 16:00 в крематории Северного кладбища Минска.  

Известно, что причиной смерти стала пневмония.  

Александр Куллинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. В возрасте пяти лет переехал жить в Минск. Александр учился в ПТУ по специальности «сантехник», а также в БГУ на факультете журналистики.  

С 13 лет Куллинкович сочинял стихи и музыку. В 17 лет основал группу Neuro Dubel.  

За несколько десятков лет его творчество нашло отклик у белорусских слушателей и признание даже авторитетных критиков – здесь подробнее.  

# Некролог # Культура # Александр Куллинкович

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