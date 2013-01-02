В Бресте открыта экспозиция из 9 тысяч открыток из царской России, СССР, США, Германии

Новости Бреста. В Бресте работает целая выставка, в экспозиции которой более 9 тысяч открыток. Это почти три десятка почтовых карточек, изданных в царской России, Советском Союзе, США, Германии, странах Содружества.

Анна Ковалева, директор музея «Брест театральный»:

Вот, допустим, открытка 1950 года. Оно намного плотнее, во-вторых, она матовая. И, как правило, тогда еще фотография была не так распространена, они были рисованные.

Автор вернисажа Анна Ковалева знает об открытках все или почти все. Рассказывать о филокартии директор музея «Брест театральный» может часами. В основе выставки – коллекция карточек ее родителей. К открыткам у этой семьи особенно теплое отношение.

Алина Ковалёва, коллекционер:

Он работал в Московской экспедиции, всё время на колёсах. А я, естественно, на месте была. Каждый божий день он писал своей жене новоиспечённой открытки. Потому что письма писать долго, длинно. Где он останавливался, он писал открытки. А я эти открытки коллекционировала, собирала.

В экспозиции — более девяти тысяч почтовых карточек. От такого количества открыток разбегаются глаза! На стендах и в коробках всего 28 тем: авторские, нарисованные художниками, репродукции картин, сатирические, поучительные, о природе и из мультфильмов. Самые старые открытки — рождественские и пасхальные - датированы началом прошлого века.

«Карточки из прошлого» интересны школьникам. Ведь эта выставка, в первую очередь, для них.

Школьники:

Я хотела бы коллекционировать открытки фауны, но для этого нужно, чтобы их кто-нибудь дарил.

Сейчас об открытках почти все забыли. Есть ведь телефоны, компьютеры...

В 21 веке технологий мы привыкли поздравлять друг друга смс-сообщениями или электронными открытками. Но вряд ли их можно сравнить с этими почтовыми карточками, которые и в руках приятнее подержать, и ощутить настроение и атмосферу прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.