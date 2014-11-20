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Народная хоровая капелла «Раніца» отмечает свое 25-летие

20 ноября 2014 07:35
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В Вашем коллективе только девушки?

Виктор Масленников, создатель и художественный руководитель народной хоровой капеллы «Раніца»:
Да, и это принципиальный вопрос. Я раньше долгое время преподавал в Белорусском государственном университете имени Максима Танка. Это был детский коллектив, затем они выросли в прекрасных девушек. Сначала это был просто хор, затем - хоровая капелла. И так мы продолжали петь в народном хоре и достигли хороших успехов. В коллективе - 30  девушек. Управлять таким коллективом очень легко. У нас сложилась теплая домашняя обстановка. Я их действительно очень люблю и уважаю. Получаю от них большой заряд энергии. Мне это нравится. Мы встречаемся, поем потрясающую музыку. Для них это настоящий праздник.

Расскажите нам о своем художественном руководителе, легко ли вам с ним работать?

Татьяна Полоневич, участница народной хоровой капеллы «Раніца»:
Нам очень легко работать с Виктором Савельевичем, потому что он для нас как отец, можно сказать. Товарищ, друг. Он очень молод душой, несмотря на свои годы. Очень большой профессионал своего дела и очень хороший руководитель.

Надежда Душевина, участница народной хоровой капеллы «Раніца»:
Критика, конечно, есть. Но это обоснованная критика. Виктор Савельевич обращает внимание на какие-то недочеты. Мы все вместе дружно растем.

Как появилось название?

Виктор Масленников, создатель и художественный руководитель народной хоровой капеллы «Раніца»:
Я преподавал в ВУЗе и параллельно работал с детьми. Мы тогда получили название «образцовый хор». Встал вопрос: «Как назовём коллектив?». Долго думали, и старшая дочь предложила: «Давайте назовём Раніца!».

Мне настолько с ними интересно работать. Я не назову этот коллектив самодеятельностью. Это профессионалдьный подход, профессиональная тема. Конечно, коллетив меняется, идёт дальше.  Не обязательно наличие идеального слуха. Например, у Чайковского  абсолютного слуха не было вообще. Главное - петь в ладу. Абсолютный слух - он даже мешает.

Какой у вас репертуар, что вы исполняете?

Екатерина Чумакова, участница народной хоровой капеллы «Раніца»:
Репертуар у нас разнообразныйлассическая музыка, русская, духовная, народная, белорусская…

# Культура # Народное творчество # Фотофакт # Татьяна Полоневич # Надежда Душевина # Екатерина Чумакова # Виктор Масленников

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