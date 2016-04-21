Мода с национальным колоритом – фэшн-показы одежды в этническом стиле проходят в Минске

Новости Беларуси. Мода с национальным колоритом. Фестиваль «Этнастыль» собрал 21 апреля в Минске популярных модельеров и начинающих дизайнеров, создающих одежду с белорусским колоритом.

Этнический стиль все чаще становится хитом на мировых подиума. В течение трех дней два десятка кутюрье будут представлять на суд жюри дизайнерские коллекции одежды и аксессуаров. Победителей представят в нескольких номинациях: «Майстар», «Творчы пачын», «Этнаэксперымент», «Этнафотаарт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Канойко, дизайнер:

Я представляю коллекцию свадебных нарядов с использованием белорусского льна, ручной вышивки, ручной росписи и в декоре нарядов использую символику обережную к каждому наряду.

Владислав Музыченко, модель:

Этнотематика в одежде и вообще дает возможность проникнуться к нашим корням, к нашим предкам, она дает нам силы. И поэтому, я считаю, это очень актуально.

Анастасия Фалькович, дизайнер:

Это настолько популярно, на пике моды наш орнамент. Хочу, чтобы наша белорусская мода процветала, чтобы дети воспитывались на нашей культуре.