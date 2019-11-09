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Национальный художественный музей показал подаренные ему картины

09 ноября 2019 12:25
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Новости Беларуси. 80-летие продолжает отмечать Национальный художественный музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины-1

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины-3

Под выставку экспонатов, подаренных или переданных ему за последние десятилетия, отведено 5 залов. Здесь принимают только ценные и необходимые музею произведения.

Национальный художественный музей показал подаренные ему картины-6

Так, в коллекции появились работы Марка Шагала, картины художников Парижской школы, которые были выкуплены по инициативе посольства Беларуси в Швейцарии при поддержке почетных консулов Беларуси в Лозанне и Цюрихе, а также с помощью бизнесменов и меценатов.

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Национальный художественный музей показал подаренные ему картины-9

Отдельные экспозиционные блоки отведены под спасенные ценности, они переданы таможенным комитетом. Это произведения искусства, которые были задержаны на границе.

# Музеи Минска # Культура # Марк Шагал # Фотофакт

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