Национальный художественный музей показал подаренные ему картины

Новости Беларуси. 80-летие продолжает отмечать Национальный художественный музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под выставку экспонатов, подаренных или переданных ему за последние десятилетия, отведено 5 залов. Здесь принимают только ценные и необходимые музею произведения.

Так, в коллекции появились работы Марка Шагала, картины художников Парижской школы, которые были выкуплены по инициативе посольства Беларуси в Швейцарии при поддержке почетных консулов Беларуси в Лозанне и Цюрихе, а также с помощью бизнесменов и меценатов. Париж – из окна, Витебск – на холсте. Каким запомнила Марка Шагала его внучка?