Национальная музыкальная премия - список победителей

«Лучшая песня года»

- Дмитрий Колдун «Корабли» (муз. Д.Колдун, сл.И.Секачева)

«Лучший женский вокал»

- Инна Афанасьева

«Лучший мужской вокал»

- Алексей Хлестов

«Лучшая музыкальная группа»

- группа «Троiца»

«Открытие года»

- «ТЕО»

«Лучший автор музыки»

- Леонид Ширин - песни в исполнении группы «DaVinci», А.Тихановича и Я. Поплавской, И. Дорофеевой, «Tandem», Берты и др., создание музыкальных пакетов для телевизионных программ

«Лучший автор слов»

- Нина Богданова - песни собственного исполнения, в исполнении Алеси, Гюнешь и др.

«Лучшая песня на белорусском языке»

- «Белая ластаука» (муз. В.Кондрусевич, сл. О.Болдырева) в исполнении Алены Ланской

«Лучший альбом года»

- Анна Хитрик и группа «S`unduk» «Том первый»

«Лучший концерт года»

- Я.Поплавская и А.Тиханович «Любовь-судьба» Витебский амфитеатр 4 мая 2011 (эфир 3 июля 2011 года на телеканале СТВ)

«Луший клип года»

- группа «Litesound» «See You In Vegas» (реж. Д.Карякин)

«Лучший журналист» (музыкальный критик)

- О.Климов - музыкальный критик, музыкальный обозреватель газеты «СБ: Беларусь сегодня»

«Лучший продюсер»

- Максим Алейников (E.V.A, группа «Топлесс»)

«Лучший гастрольный тур»

- «J:Морс» «Электрификация всей страны»

«Звездочка года» (лучший юный исполнитель)

- Лидия Заблоцкая

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:

«Лучшая постановка номера» (За яркий сценический образ)

- Венера

«Авторский дебют» (новое имя)

- группа «ProSSpekt»

«Лучший дуэт»

- Вадим Галыгин и Илья Митько «Только ты»

«Лучшая аранжировка»

- Саша НЕМО - все песни собственного исполнения, Л.Грибалевой, Н.Богдановой, Алеси

Приз зрительский симпатий

- Ирина Видова