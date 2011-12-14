Национальная музыкальная премия - список победителей

«Лучшая песня года»
- Дмитрий Колдун «Корабли» (муз. Д.Колдун, сл.И.Секачева)
«Лучший женский вокал»
- Инна Афанасьева
«Лучший мужской вокал»
- Алексей Хлестов
«Лучшая музыкальная группа»
- группа «Троiца»
«Открытие года»
- «ТЕО»
«Лучший автор музыки»
- Леонид Ширин - песни в исполнении группы «DaVinci», А.Тихановича и Я. Поплавской, И. Дорофеевой, «Tandem», Берты и др., создание музыкальных пакетов для телевизионных программ
«Лучший автор слов»
- Нина Богданова - песни собственного исполнения, в исполнении Алеси, Гюнешь и др.
«Лучшая песня на белорусском языке»
- «Белая ластаука» (муз. В.Кондрусевич, сл. О.Болдырева) в исполнении Алены Ланской
«Лучший альбом года»
- Анна Хитрик и группа «S`unduk» «Том первый»
«Лучший концерт года»
- Я.Поплавская и А.Тиханович «Любовь-судьба» Витебский амфитеатр 4 мая 2011 (эфир 3 июля 2011 года на телеканале СТВ)
«Луший клип года»
- группа «Litesound» «See You In Vegas» (реж. Д.Карякин)
«Лучший журналист» (музыкальный критик)
- О.Климов - музыкальный критик, музыкальный обозреватель газеты «СБ: Беларусь сегодня»
«Лучший продюсер»
- Максим Алейников (E.V.A, группа «Топлесс»)
«Лучший гастрольный тур»
- «J:Морс» «Электрификация всей страны»
«Звездочка года» (лучший юный исполнитель)
- Лидия Заблоцкая
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
«Лучшая постановка номера» (За яркий сценический образ)
- Венера
«Авторский дебют» (новое имя)
- группа «ProSSpekt»
«Лучший дуэт»
- Вадим Галыгин и Илья Митько «Только ты»
«Лучшая аранжировка»
- Саша НЕМО - все песни собственного исполнения, Л.Грибалевой, Н.Богдановой, Алеси
Приз зрительский симпатий
- Ирина Видова