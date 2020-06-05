На восстановление каких белорусских памятников архитектуры направят около 3 млн рублей?
Новости Беларуси. Гольшанский и Кревский замки, Мстиславский костел и усыпальница белорусского шляхетского рода Ожешко. На восстановление и сохранение этих объектов исторического наследия будет направлено около 3 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 5 июня поддержал решение фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Деньги пойдут на реставрацию и консервацию памятников архитектуры.
Кроме того, распоряжение главы государства предусматривает финансирование покупки фолиантов для Национальной Библиотеки Беларуси.