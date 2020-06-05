На восстановление каких белорусских памятников архитектуры направят около 3 млн рублей?

Новости Беларуси. Гольшанский и Кревский замки, Мстиславский костел и усыпальница белорусского шляхетского рода Ожешко. На восстановление и сохранение этих объектов исторического наследия будет направлено около 3 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.