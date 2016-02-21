Выставка «Городские калейдоскопы» – возможность посмотреть на красоту Минска через объектив фотоаппарата

Барселона, Будапешт, Стамбул, Варшава, Вильнюс, родной Минск. Эти волшебные кадры сделала семейная пара Денис Бурмакин и Татьяна Косяк в своих путешествиях в 2015 году.

Из двух тысяч фото в арт-проект вошло 29. Фрагменты зданий, парки, набережные, авто и мосты сливаются в симметричные узоры и издалека напоминают разноцветные камни. Здесь отражаются как в калейдоскопе площадь Гедымина в Вильнюсе, кафедральный собор в Барселоне и знакомая набережная парка Горького.

Денис снимал с высоты крыш и колокольней, на закате и рассвете. Для оригинальных фото Татьяна применяла авторскую технику коллажа. Каждая работа отзеркалена на четыре части. Получились панорамы больших городов, которые крутятся в нашей голове на все 360 градусов.

Татьяна Косяк, художник-коллажист:

Мы живем в невероятно фантастическое время, когда перемены, события наступают с калейдоскопической скоростью. И здесь очень важно найти точку фокусировки внутри себя или точку опоры.

Денис Бурмакин, фотохудожник:

Мы хотим сказать, что надо уметь остановиться, выдохнуть, посмотреть на все, насладиться моментом, картинкой. Сквозь каждый калейдоскоп можно увидеть какую-то деталь одного из городов.

Виртуальное путешествие. На выставке можно окунуться в культуру разных стран, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Отношения с Минском у творческого союза особенные, ведь в любимом городе со многими местами связаны лучшие воспоминания. Набережная Свислочи, пестрые дворики Троицкого, Оперный – топ любимых мест семейной пары. Характер Минска – динамичный и неожиданный.

Денис Бурмакин, фотохудожник:

Были вот такие яркие закатные облака. И мне показалось, что очень символично, когда они свисали над этой надписью – «Минск – город-герой». Это память о наших предках, о прошедшей войне, о героическом подвиге города. Опять же, это все прослеживается в архитектуре, рубленные линии. Здесь проходят парады. Возле стелы – вид с моего балкона. Очень удобно снимать.

Татьяна Косяк, художник-коллажист:

Минск, наверное, стал каким-то городом-шкатулкой, в котором можно найти очень много сюрпризов. Есть масса каких-то тонкостей, нюансов, которые проявляются именно во внимательном рассмотрении города. Поэтому не поленитесь, сходите на нашу родную Свислочь, посмотрите вокруг, послушайте пение птиц и почувствуйте, как прекрасен именно этот момент.

Выставка «Городские калейдоскопы» в художественной галерее «Университет культуры» во Дворце Республики будет радовать минчан и гостей столицы до 22 февраля. Вход свободный, так что спешите насладиться моментами красоты.