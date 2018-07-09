Это нужно видеть: Музей валунов в Уручье реконструируют

Новости Беларуси. Музей валунов в микрорайоне Уручье реконструируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане его называют парком Ледникового периода. Он действительно уникальный в своем роде и может стать неплохим туристическим местом. После реконструкции здесь обновят пешеходные тропы, очистят водоемы, отремонтируют лестницы и благоустроят территорию.