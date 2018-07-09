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Это нужно видеть: Музей валунов в Уручье реконструируют

09 июля 2018 20:54
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Новости Беларуси. Музей валунов в микрорайоне Уручье реконструируют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это нужно видеть: Музей валунов в Уручье реконструируют-1

Минчане его называют парком Ледникового периода. Он действительно уникальный в своем роде и может стать неплохим туристическим местом. После реконструкции здесь обновят пешеходные тропы, очистят водоемы, отремонтируют лестницы и благоустроят территорию.

Это нужно видеть: Музей валунов в Уручье реконструируют-4

Надежда Янюк расскажет о столичном Стоунхендже в видеоматериале.

# Музеи Минска # Культура # Фотофакт

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