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Дни культуры Украины завершаются в Беларуси

10 июля 2018 07:03
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Новости Беларуси. В Беларуси завершаются Дни культуры Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Торжественное закрытие состоится на сцене общественно-культурного центра в Гомеле. В финальном концерте примут участие легенды украинской эстрады. Яркий номер – «Украина моя, Украина» – откроет заключительный праздник национальной культуры. На гомельской сцене прозвучат известные композиции и новинки в исполнении легенд украинской эстрады –музыкантов, артистов и творческих коллективов.

Дни культуры Украины завершаются в Беларуси-4

В двух часовой программе принимает участие около 140 человек. В звездном составе - народные артисты Украины – Тина Кароль, Иво Бобул, Ленара Османова. Мероприятие в Гомеле завершит масштабную культурную акцию, которая началась 5 июля во Дворце Республики в Минске. Планируется, что в следующем году белорусские артисты отправятся с ответным визитом в Украину.

Дни культуры Украины завершаются в Беларуси-7

Дни культуры Украины завершаются в Беларуси-9

# Беларусь-Украина # Культура # Фотофакт

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