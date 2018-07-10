Дни культуры Украины завершаются в Беларуси

Торжественное закрытие состоится на сцене общественно-культурного центра в Гомеле. В финальном концерте примут участие легенды украинской эстрады. Яркий номер – «Украина моя, Украина» – откроет заключительный праздник национальной культуры. На гомельской сцене прозвучат известные композиции и новинки в исполнении легенд украинской эстрады –музыкантов, артистов и творческих коллективов.

В двух часовой программе принимает участие около 140 человек. В звездном составе - народные артисты Украины – Тина Кароль, Иво Бобул, Ленара Османова. Мероприятие в Гомеле завершит масштабную культурную акцию, которая началась 5 июля во Дворце Республики в Минске. Планируется, что в следующем году белорусские артисты отправятся с ответным визитом в Украину.