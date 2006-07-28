На книжных полках появятся новые энциклопедии

Буквально на днях ожидают второй том издания <Республика Беларусь>. А в сентябре - второй том энциклопедии "Великое княжество Литовское". Продолжается выпуск многотомного издания "Гарады i вёскi Беларусi". Первые два тома посвящены Гомельщине, на очереди - книги о Брестской области.

Интерес к этим новинкам столичные библиотекари прогнозируют уже сегодня. За неполные 40 лет в этом издательстве вышло около 600 энциклопедических книг. 34 новинки запланированы и на этот год.

"На сегодня мы считаем наиболее престижным изданием - первый и второй тома энциклопедии "Республика Беларусь", которую мы запланировали в шести томах на русском языке. Второй том вот-вот должен выйти из печати", - сообщила ответственный секретарь издательства Людмила Календо.



Авторы энциклопедических статей - маститые ученые из Академии наук и различных вузов Беларуси. Количество авторов зависит от темы издания. Над 18-томной "Беларускай энцыклапедыяй" трудилось около семи тысяч ученых. "Шлифовать" их статьи и сложно, и интересно, говорит редактор Екатерина Гордейчик. Она трудится над статьей "Меховые изделия" для очередного тома энциклопедии "Республика Беларусь", который также в последствии выйдет в свет.

"Сегодня энциклопедические издания хорошо пользуются спросом. Поскольку сейчас лето, в основном, пользуются энциклопедиями преподаватели. Они готовятся к учебному году. И очень большая популярность у исторических энциклопедий", - отметила библиотекарь Наталья Тросько.

С годами популярность энциклопедий растет, говорят в минской библиотеке №1. Причем читателям нравятся именно белорусские издания, так как они содержат больше информации, чем их российские собратья. И 1-я библиотека без книжных новинок явно не останется. А со стороны государства выделена достаточная сумма денег на комплектование новых изданий.