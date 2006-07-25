Белорусские скульпторы собрались на пленэр

:Самому молодому мастеру - 28 лет. Максим Петруль уже лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь. Он задумал изваять на открытой площадке призрак купальской ночи - папараць-кветку.
У белорусских скульпторов много идей. Кто-то из них сотворит каменного ангела, кто-то чудо-животное. Самые популярные образы - женские. Хотя, например, Валентин Борздый, который выбрал один из самых больших глыб, создаст гранитный автомобиль.
Насколько виртуозно скульпторы претворят в жизнь свои творческие планы - покажет время. Уже в сентябре скульптуры должны быть готовы. 16 авторских работ украсят парк в Уручье-6, а остальные (предполагается, что это будут фигуры животных) будут установлены в городском зоопарке.