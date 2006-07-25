Белорусские скульпторы собрались на пленэр

На подъемном кране на площадку пленэра привезли огромные камни. Пока это просто бесформенные глыбы. Белорусские скульпторы превратят их в произведения искусства. За полтора месяца мастера должны успеть выполнить городской заказ. Срок небольшой, ведь у скульпторов зачастую уходят годы на создание своего творения. Всего в пленэре примут участие 20 человек, которые прошли специальный отбор. Это самые лучшие скульпторы из столицы и областей.

:Самому молодому мастеру - 28 лет. Максим Петруль уже лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь. Он задумал изваять на открытой площадке призрак купальской ночи - папараць-кветку.

У белорусских скульпторов много идей. Кто-то из них сотворит каменного ангела, кто-то чудо-животное. Самые популярные образы - женские. Хотя, например, Валентин Борздый, который выбрал один из самых больших глыб, создаст гранитный автомобиль.

Насколько виртуозно скульпторы претворят в жизнь свои творческие планы - покажет время. Уже в сентябре скульптуры должны быть готовы. 16 авторских работ украсят парк в Уручье-6, а остальные (предполагается, что это будут фигуры животных) будут установлены в городском зоопарке.