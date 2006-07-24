Прямой эфир

Фестиваль дружбы пройдет в Анапе

24 июля 2006 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Фестиваль, посвященный 10-летию со дня единения народов Беларуси и России <Молодежь за Союзное государство> пройдет в августе в Анапе. Инициаторы проведения фестиваля - Парламентское собрание Союза Беларуси и России и министерства культуры двух стран. В форуме примут участие около 5 тысяч человек. В программе фестиваля - творческие вечера, спортивные мероприятия и экскурсии. Кроме того, его участники намерены разработать и принять документ под названием "Обращение к поколениям".
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
24 июля 2006 12:17

Времена года в акварели

21 июля 2006 12:16

Участников фестиваля <Дажынкi> встретит бобр. Во фраке

19 июля 2006 14:24

На развитие белорусского искусства выделено дополнительное финансирование