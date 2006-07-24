Фестиваль дружбы пройдет в Анапе

Фестиваль, посвященный 10-летию со дня единения народов Беларуси и России <Молодежь за Союзное государство> пройдет в августе в Анапе. Инициаторы проведения фестиваля - Парламентское собрание Союза Беларуси и России и министерства культуры двух стран. В форуме примут участие около 5 тысяч человек. В программе фестиваля - творческие вечера, спортивные мероприятия и экскурсии. Кроме того, его участники намерены разработать и принять документ под названием "Обращение к поколениям".