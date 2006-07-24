Времена года в акварели

В Музее современного изобразительного искусства открылась выставка молодой художницы Елены Шичко. Это первая ее персональная выставка в белорусской столице, однако Елена уже удостоилась высоких оценок отечественных мэтров живописи. Во всех 13 представленных на экспозиции акварельных работах прозрачная красота мгновения, легкость и непринужденность цветовой полифонии, говорят искусствоведы. А потому живописные фантазии выпускницы отделения графики Белорусской государственной академии искусств Елены Шичко находят отклик и в душе случайного посетителя, и ее бывших педагогов, заглянувших на вернисаж. Специалисты называют ее акварели музыкальными. Говорят, что свобода композиционной структуры, колористка роднит их с произведениями романтиков и импрессионистов от <мира нот>. Составить собственное мнение можно будет до 12 августа.