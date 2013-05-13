13 мая - 80 лет со дня рождения народного художника Беларуси Александра Кищенко

Новости Беларуси. Творец, работы которого признаны национальным достоянием Беларуси. 13 мая исполняется 80 лет со дня рождения народного художника Беларуси Александра Кищенко. Его творческое наследие – это более 150 произведений: живописные полотна, гобелены, монументальные мозаичные и керамические композиции.

Александр Кищенко - автор уникального «Гобелена века». Это полотно внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой гобелен в мире. За эту работу Александру Михайловичу присуждена Государственная премия Беларуси, а в 1993 году художник был награждён медалью Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.