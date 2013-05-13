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13 мая - 80 лет со дня рождения народного художника Беларуси Александра Кищенко

13 мая 2013 08:35
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Новости Беларуси. Творец, работы которого признаны национальным достоянием Беларуси. 13 мая исполняется 80 лет со дня рождения народного художника Беларуси Александра Кищенко. Его творческое наследие – это более 150 произведений: живописные полотна, гобелены, монументальные мозаичные и керамические композиции.

Александр Кищенко - автор уникального «Гобелена века». Это полотно внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой гобелен в мире. За эту работу Александру Михайловичу присуждена Государственная премия Беларуси, а в 1993 году художник был награждён медалью Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фотофакт # Рисование # Художники Минска

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