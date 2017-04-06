Мы увидели много всяких животных, они двигаются как в 3D: ожившая выставка в Логойске

Новости Беларуси. В Логойском краеведческом музее работает необычная выставка. В экспозиции несколько десятков работ с изображениями городов. Картины буквально оживают, если навести на них камеру смартфона, предварительно установив специальную программу. На экране телефона, будто по волшебству, появляются экзотические животные, сказочные персонажи, которые движутся и некоторое время остаются на экране смартфона. С ними можно сфотографироваться. Приручить гепарда или льва, понаблюдать за дельфином, испугаться динозавра, погладить зебру или медведя и даже подержать в руках земной шар... Выставка особенно пришлась по вкусу юным жителям Логойска.

Кирилл Ковченко:

Я, когда скачал это приложение, думал, что там не будет все такое живое, просто картинки. А оно двигается всё, красиво.

Дарья Чернявская:

Мы увидели много всяких животных, они очень красивые, двигаются как в 3D. Очень красиво, мы сделали много фотографий. Нам понравилась эта выставка. Погрузиться в виртуальный экзотический мир можно до 10 апреля. Но на этом насыщенная жизнь музея не закончится. Посетителей в течение года ожидает ряд захватывающих мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Бекиш, директор Логойского историко-краеведческого музея имени К. и Е. Тышкевичей:

В этом году исполняется 175 лет со дня основания в логойском имении графов Тышкевичей первого, я хочу подчеркнуть, в Беларуси открытого музея, открытого для широкой публики. И к этой дате мы будем участвовать в международно конференции «Вилия – Neris. По следам Константина Тышкевича».