Мы увидели много всяких животных, они двигаются как в 3D: ожившая выставка в Логойске
Новости Беларуси. В Логойском краеведческом музее работает необычная выставка.
В экспозиции несколько десятков работ с изображениями городов.
Картины буквально оживают, если навести на них камеру смартфона, предварительно установив специальную программу. На экране телефона, будто по волшебству, появляются экзотические животные, сказочные персонажи, которые движутся и некоторое время остаются на экране смартфона.
С ними можно сфотографироваться.
Приручить гепарда или льва, понаблюдать за дельфином, испугаться динозавра, погладить зебру или медведя и даже подержать в руках земной шар... Выставка особенно пришлась по вкусу юным жителям Логойска.
Кирилл Ковченко:
Я, когда скачал это приложение, думал, что там не будет все такое живое, просто картинки. А оно двигается всё, красиво.
Дарья Чернявская:
Мы увидели много всяких животных, они очень красивые, двигаются как в 3D. Очень красиво, мы сделали много фотографий. Нам понравилась эта выставка.
Погрузиться в виртуальный экзотический мир можно до 10 апреля.
Но на этом насыщенная жизнь музея не закончится. Посетителей в течение года ожидает ряд захватывающих мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Бекиш, директор Логойского историко-краеведческого музея имени К. и Е. Тышкевичей:
В этом году исполняется 175 лет со дня основания в логойском имении графов Тышкевичей первого, я хочу подчеркнуть, в Беларуси открытого музея, открытого для широкой публики. И к этой дате мы будем участвовать в международно конференции «Вилия – Neris. По следам Константина Тышкевича».
А так же 19 мая приглашаем всех к нам в музей, мы будем проводить «Ночь музея».
Благодаря этому мероприятию вы сможете окунуться в эпоху ХІХ века. У нас будет проходить рыцарский турнир, потом представление бала, аукцион. Будет очень интересно и завораживающе.