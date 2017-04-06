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Музыкальный благотворительный проект «Беларусь-тур» стартовал при поддержке общественной организации «Белая Русь»

06 апреля 2017 13:25
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Новости Беларуси. Открыть новые имена на музыкальном небосклоне. Благотворительный проект «Беларусь-тур» стартовал при поддержке общественной организации «Белая Русь». Его финалом станет масштабный гала-концерт. Он объединит более 120 городов, куда с концертами и мастер-классами приедет музыкальный коллектив вместе с известным белорусским композитором, аккордеонистом-виртуозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Квашевич, аккордеонист, певец, композитор:
Мои коллеги, их воспитанники, дети с большим удовольствием, как оказалось, ждут вот этих встреч. Личный пример – это, пожалуй, самая эффективная форма потенцирования молодых людей к творчеству. Мы не ставим никаких ограничений. Есть школы-студии, школы искусств, школы с музыкальным уклоном.

Музыкальный благотворительный проект «Беларусь-тур» стартовал при поддержке общественной организации «Белая Русь»-1

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Это реально – этот тур сделать. Наша, конечно, задача была стартовая в Год культуры сделать большое, на весь год, длинное мероприятие. Воспитание, конечно, молодежи, воспитание культуры, пропаганда нашей белорусской культуры.

Итогом тура станет финальный гала-концерт в Минске, где самые талантливые юные музыканты из разных регионов страны выступят на одной сцене с выдающимися артистами.

# Культура # Благотворительная акция # Александр Шатько

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