Музыкальный благотворительный проект «Беларусь-тур» стартовал при поддержке общественной организации «Белая Русь»

Новости Беларуси. Открыть новые имена на музыкальном небосклоне. Благотворительный проект «Беларусь-тур» стартовал при поддержке общественной организации «Белая Русь». Его финалом станет масштабный гала-концерт. Он объединит более 120 городов, куда с концертами и мастер-классами приедет музыкальный коллектив вместе с известным белорусским композитором, аккордеонистом-виртуозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Квашевич, аккордеонист, певец, композитор:

Мои коллеги, их воспитанники, дети с большим удовольствием, как оказалось, ждут вот этих встреч. Личный пример – это, пожалуй, самая эффективная форма потенцирования молодых людей к творчеству. Мы не ставим никаких ограничений. Есть школы-студии, школы искусств, школы с музыкальным уклоном.