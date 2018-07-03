«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»

Пятку ребёнка – графически самый сложный элемент – Валентин Волков пишет с собственного внука. Во время съёмок нашего фильма два прототипа юного героя картины впервые встречаются.

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:

Может быть, молодой человек был занят в то время, что-то у него случилось, а деду позарез надо было именно пятку закончить.

А тут я вертелся под руками.

Поставил меня, положил ногу на табуретку, пописал немножко и всё на этом.