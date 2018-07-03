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«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»

03 июля 2018 18:01
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Образ бегущего мальчика с картины Волкова «Освобождение Минска», как выясняется, собирательный.

«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»-1

Пятку ребёнка – графически самый сложный элемент – Валентин Волков пишет с собственного внука. Во время съёмок нашего фильма два прототипа юного героя картины впервые встречаются.

«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»-4

«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»-6

Сергей Волков, внук Валентина Волкова:
Может быть, молодой человек был занят в то время, что-то у него случилось, а деду позарез надо было именно пятку закончить.

А тут я вертелся под руками.

Поставил меня, положил ногу на табуретку, пописал немножко и всё на этом.

«Может быть, позарез надо было именно пятку закончить»: внук художника Волкова рассказал, как попал на картину «Освобождение Минска»-9

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# Проекты СТВ # «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # Культура # Сергей Волков

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