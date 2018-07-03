«Я помогал рисовать ему вот этот кусочек»: мальчик с картины Волкова рассказал, как создавали полотно

Николаю Ивановичу сегодня уже за 80, а на картине «Освобождение Минска» он – самый молодой персонаж.

Семилетний мальчик, живущий по соседству с мастерской знаменитого Валентина Волкова, то и дело из любопытства наблюдает за работой художника. Именно так и появляется образ главного героя картины.

Николай Федорков:

Я помогал рисовать ему вот этот кусочек – брал я кисточку и писал.