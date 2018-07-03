«Я помогал рисовать ему вот этот кусочек»: мальчик с картины Волкова рассказал, как создавали полотно

Николаю Ивановичу сегодня уже за 80, а на картине «Освобождение Минска» он – самый молодой персонаж.
Николаю Ивановичу сегодня уже за 80, а на картине «Освобождение Минска» он – самый молодой персонаж.
Семилетний мальчик, живущий по соседству с мастерской знаменитого Валентина Волкова, то и дело из любопытства наблюдает за работой художника. Именно так и появляется образ главного героя картины.
Николай Федорков:
Я помогал рисовать ему вот этот кусочек – брал я кисточку и писал.
А потом, когда он приходил из дому в мастерскую: «Ой, Анна Николаевна, опять Коля помогает рисовать мне картину».
Ну, я, естественно, получал за это.
«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале