Прямой эфир

Репетиция праздничного концерта Президентского оркестра в Верхнем городе: видеофакт

03 июля 2018 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С недавнего времени исторический центр Минска стал любимым местом отдыха горожан и иностранных туристов. День Независимости – не исключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репетиция праздничного концерта Президентского оркестра в Верхнем городе: видеофакт-1

Юлия Бешанова, СТВ:
Нон-стоп в городе звучит музыка. Радовать белорусов исполнители будут вплоть до 23:00, до первых залпов салюта. Сейчас можно слышать, как на сцене в Верхнем городе настраивают свои инструменты музыканты Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением главного режиссера Виктора Бобарыкина.

Посмотреть фрагмент репетиции можно в видеоматериале.

# День Независимости-2018 # Культура # Юлия Бешанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Где побывать и что посмотреть в Минске в День Независимости: программа 3 июля
02 июля 2018 19:07

Где побывать и что посмотреть в Минске в День Независимости: программа 3 июля

«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов
02 июля 2018 17:47

«Сразу ощутил, что у него какой-то свой дух есть»: Александр Прохоров о здании-мастерской легендарных скульпторов

«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет
02 июля 2018 17:46

«При увеличении идёт очень сильная физическая нагрузка»: автор скульптуры Всеслава Чародея в Полоцке показал её макет