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«Леса были на протяжении всей картины. Залезал по лестнице наверх, там обедал и лежал, отдыхал»: как Волков писал «Освобождение Минска»

03 июля 2018 18:01
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Николай Федорков:
Боже мой, сколько лет! Вот я.

Маленький мальчик.

Мне было 6-7 лет. Я стоял минут 15-20 – вот так вот как-то.

«Леса были на протяжении всей картины. Залезал по лестнице наверх, там обедал и лежал, отдыхал»: как Волков писал «Освобождение Минска»-1

«Леса были на протяжении всей картины. Залезал по лестнице наверх, там обедал и лежал, отдыхал»: как Волков писал «Освобождение Минска»-3

Николаю Ивановичу сегодня уже за 80, а вот на картине он – самый молодой персонаж. Семилетний мальчик, живущий по соседству с мастерской знаменитого Валентина Волкова, то и дело из любопытства наблюдает за работой художника.

Именно так и появляется образ главного героя картины.

«Леса были на протяжении всей картины. Залезал по лестнице наверх, там обедал и лежал, отдыхал»: как Волков писал «Освобождение Минска»-6

Николай Федорков:
Как у строителей, такие же леса были на протяжении всей картины.

Где-то метра под 2,5 по высоте.

А сбоку – лестница. Он залезал по лестнице наверх, «ссобойка» была у него, кофе или чай – он там обедал и ужинал. И отдыхал какое-то время – лежал, отдыхал. Спускался вниз, к нему приходили старые такие люди, его возраста, сидели возле печки и пели старинные русские романсы.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

# Проекты СТВ # «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # Культура # Николай Федорков

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