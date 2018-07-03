«Леса были на протяжении всей картины. Залезал по лестнице наверх, там обедал и лежал, отдыхал»: как Волков писал «Освобождение Минска»

Николай Федорков:
Боже мой, сколько лет! Вот я.
Маленький мальчик.
Мне было 6-7 лет. Я стоял минут 15-20 – вот так вот как-то.
Николай Федорков:
Боже мой, сколько лет! Вот я.
Маленький мальчик.
Мне было 6-7 лет. Я стоял минут 15-20 – вот так вот как-то.
Николаю Ивановичу сегодня уже за 80, а вот на картине он – самый молодой персонаж. Семилетний мальчик, живущий по соседству с мастерской знаменитого Валентина Волкова, то и дело из любопытства наблюдает за работой художника.
Именно так и появляется образ главного героя картины.
Николай Федорков:
Как у строителей, такие же леса были на протяжении всей картины.
Где-то метра под 2,5 по высоте.
А сбоку – лестница. Он залезал по лестнице наверх, «ссобойка» была у него, кофе или чай – он там обедал и ужинал. И отдыхал какое-то время – лежал, отдыхал. Спускался вниз, к нему приходили старые такие люди, его возраста, сидели возле печки и пели старинные русские романсы.
«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале