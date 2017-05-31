Молодечно готовится принять XXVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Новости Беларуси. И в текущем году он будет посвящен 135-летию со дня Янки Купалы и Якуба Коласа. Откроется форум театральными презентациями и конкурсом молодых исполнителей. Затем состоится премьера Национального академического концертного оркестра «Купала и Колас, вы нас растили», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прозвучат произведения белорусских композиторов на слова поэтов. Запланированы также и юбилейный концерт «Друзей»,

а также показ на сцене Дворца культуры легендарной «Павлинки».

Будет и детский концерт, и публичное чтение произведений классиков белорусской литературы.

А еще гостей ждет «Спортивный калейдоскоп». Программа насыщенная, на любой вкус.

Михаил Финберг, художественный руководитель, директор Национального академического концертного оркестра Беларуси:

Гэта значная музычная падзея. Я ганаруся, што маю дачыненне да гэтага фестываля з 1993 года – з году узнікнення фестываля.