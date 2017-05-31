Молодечно готовится принять XXVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
Новости Беларуси. И в текущем году он будет посвящен 135-летию со дня Янки Купалы и Якуба Коласа. Откроется форум театральными презентациями и конкурсом молодых исполнителей.
Затем состоится премьера Национального академического концертного оркестра «Купала и Колас, вы нас растили»,
сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Прозвучат произведения белорусских композиторов на слова поэтов. Запланированы также и юбилейный концерт «Друзей»,
а также показ на сцене Дворца культуры легендарной «Павлинки».
Будет и детский концерт, и публичное чтение произведений классиков белорусской литературы.
А еще гостей ждет «Спортивный калейдоскоп».
Программа насыщенная, на любой вкус.
Михаил Финберг, художественный руководитель, директор Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Гэта значная музычная падзея. Я ганаруся, што маю дачыненне да гэтага фестываля з 1993 года – з году узнікнення фестываля.
Хацеў бы нагадаць, што фестываль асаблівы, ён мае назву нацыянальны.
Больш ніхто такой назвы не мае. Хацеў бы нагадаць, што фестываль праходзіць пад партранатам Прэзідэнта нашай краіны. У спалучэнні атрымліваецца тое, што і чакаюць ад нас нашы прыхільнікі.