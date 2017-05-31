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Произведения лауреатов Национальной литературной премии могут печататься в школьных учебниках

31 мая 2017 06:24
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Новости Беларуси. Произведения лауреатов Национальной литературной премии могут печататься в школьных учебниках. Такую возможность обсуждают организаторы конкурса: Министерства информации, образования, культуры, Мингорисполком и Союз писателей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премия будет присуждаться в третий раз, победителей объявят в семи номинациях. На данный момент принято уже 30 заявок. Но у авторов еще есть время – до 1 июля – представить свое произведение на суд жюри.

Произведения лауреатов Национальной литературной премии могут печататься в школьных учебниках-1

Игорь Луцкий, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:
Именно художественные книги, драматургия, поэзия, проза, публицистика – это особые жанры искусства. И, конечно же, государственная поддержка необходима для этих направлений.

Церемония награждения пройдет в Полоцке на Дне белорусской письменности. Победители, кроме символов конкурса, получат денежную премию в размере 30 базовых величин.

# Культура # Белорусская литература # Игорь Луцкий

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