Юрский о фильме «Место встречи изменить нельзя»: не предполагали, что он станет любимым народным

Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы, наверняка, в значительно большей степени гордитесь совсем другими работами, нежели те, которые являются широко народно популярными?
Сергей Юрский:
Нет, и теми, и другими. Потому что критерии неизменны. А то, что признаётся одно в высшей степени, ну, это, так сказать…
А вот, как Вы считаете, то, что для самой широкой аудитории Вы, в первую очередь, дядя Митя из «Любовь и голуби», Остап Бендер…
Сергей Юрский:
То, что называется народное признание.
Дядя Митя – абсолютно народное признание.
И «Место встречи изменить нельзя».
Сергей Юрский:
Я очень этим горжусь! «Место встречи…» – это куда сложнее уже всё. Но я очень этим горжусь. Народное признание – но, опять-таки, не в угоду народу этот фильм делался. И мы совершенно не предполагали, что он станет любимым народным фильмом на многие десятилетия.
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