Юрский о фильме «Место встречи изменить нельзя»: не предполагали, что он станет любимым народным

Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы, наверняка, в значительно большей степени гордитесь совсем другими работами, нежели те, которые являются широко народно популярными?

Сергей Юрский:

Нет, и теми, и другими. Потому что критерии неизменны. А то, что признаётся одно в высшей степени, ну, это, так сказать…

А вот, как Вы считаете, то, что для самой широкой аудитории Вы, в первую очередь, дядя Митя из «Любовь и голуби», Остап Бендер…

Сергей Юрский:

То, что называется народное признание.

Дядя Митя – абсолютно народное признание.

И «Место встречи изменить нельзя».

Сергей Юрский:

Я очень этим горжусь! «Место встречи…» – это куда сложнее уже всё. Но я очень этим горжусь. Народное признание – но, опять-таки, не в угоду народу этот фильм делался. И мы совершенно не предполагали, что он станет любимым народным фильмом на многие десятилетия.