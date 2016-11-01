Почему Юрский назвал белорусский спектакль «Деды» одним из сильнейших впечатлений?

Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Сергей Юрский:

То, что я видел здесь – «Деды», на белорусском языке – это одно из очень сильных моих впечатлений последних лет. Очень сильных.

То есть, школа может быть в драматическом мастерстве?

Сергей Юрский:

Потому что люди несут то, что они не на продажу выставляют.

Чем больше театр интернационален, тем больше он хочет продаваться во всех странах, на всех языках, для любых зрителей. Театр адресован – вот так же, как Шагал адресован кругу… Вы не видели того Витебска, вы не видели того города, вы не видели того дома, вы не видели тех людей – я вам их покажу. Я их вам сохраню.

И поэтому он – одиночка, достигший при жизни такого всемирного признания и зазыва в любые другие культуры.

Потому что он – участник великолепных достижений христианского искусства. Так и театр. Театр должен. Актёрское искусство, которое на грани смерти.