Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»

Мы встретились с художником Иваном Козелом в Лошицком парке. Тени вековых деревьев здесь ему знакомы в разное время года и разные года.

Из родного Новогрудского района он переехал в Минск в 1984 году, чтобы учиться в Белорусском государственном художественном институте. Культурная столица, с её театрами и музеями, очаровала парня, но работу здесь оказалось найти непросто. Спустя время предложили вакансию художника в троллейбусном парке. И дали жилье в интернате на улице Надеждинской. Балкон выходил прямо на железную дорогу в окружении колоритных деревянных домиков с резными ставнями.

Иван Козел, художник:

Дальше идёт улица Либаво-Роменская. Над ней мы видим пригорок – это проходит железная дорога, которая была построена в прошлом веке.

Меня всегда эти места вдохновляли, писал много этюдов с натуры, в любую пору года. Здесь – тишина. Нет шума, кроме как от электричек, которые пролетают. Ёлка и берёзки остались, а так – менялось всё. Может, гаражи здесь будут – неизвестно.

Иван Козел – мастер городских пейзажей. Найти общий язык с природой и городом ему помогли известные художники Май Данциг, Михаил Меренков, Борис Аракчеев.

Сдержанная приятная палитра убаюкивает и наполняет гармонией и теплом – это идеальный мир, без шума и толпы, с лёгкими отголосками импрессионизма. Художника вдохновляет старина. Пряный алый кирпич в дореволюционных постройках и торжественный сталинский ампир в возрождённом Минске.

Так, однажды познакомившись со зданием былой винокурни на улице Маяковского, Иван Николаевич с ним не расстаётся, и приводит сюда на пленэры своих учеников из гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика.

Иван Козел:

Это – бывший Игуменский тракт. Очень интересное строение, его построил помещик Любанский. Он дал работу многим минчанам. Это место было за Минском.

Район очень меняется, кругом многоэтажные здания выросли. Главным источником вдохновения для художника стал Лошицкий парк. На полотнах Ивана Козела усадьба Любанского – ещё белоснежная, усыпанная золотой листвой, с ароматом тех самых садовых яблок.

Деревянный флигель, водяная мельница, извилистая река Лоша и, конечно, огромный комплекс винокуренного завода – любимые модели для Ивана Николаевича.

Творить здесь он готов сутки напролёт и в любую погоду.

Пейзажи оживляют и местные рыбаки на льдине, и в парочки влюблённых в тени деревьев. Иван Козел:

Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет, потому что я живу в микрорайоне Лошица. Едешь на работу – всегда посмотришь. Бывает, так тебя вдохновляет, что не выдерживаешь, берёшь этюдник, идёшь, пишешь. Тут очень интересные места. Вырос новый город. Усадьбу также обновили, сделали реконструкцию. У неё немного другой цвет теперь – такой охристый. И стреха – уже зелёная, раньше была пурпурная. Рядом с художником на пленэрах всегда много детей и заинтересованных лиц.

Кто-то восхищается, кто-то ностальгирует. В беседах и знакомствах рождаются новые идеи для картин. Но чаще их подсказывает сама природа. Иван Козел:

Один раз подошла женщина такая – еле-еле с палочкой шла, с сыном. И говорит, что приехали из-за границы. Они жили в старой Лошице. Однажды писал летом, тёплый день, небо голубое – и вдруг откуда-то выплыла тёмная туча. И пошёл дождь, и передо мной – радуга. Дождь такой тёплый, не успел собрать даже этюдник. Иван Николаевич постоянно работает с палитрой. В его мастерской – сотни лирических этюдов, которые он пишет в одно мгновение.

Зелёные парки, златоглавые церкви и старинные усадьбы встречаются у городского романтика чаще других.

Многие картины – уже история. Иван Козел:

Хотелось бы, чтобы Осмоловка сохранилась. Мне нравится и Белая дача в Курасовщине. Она – на пригорке таком, внизу – озерцо, парк, сад.