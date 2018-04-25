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Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»

25 апреля 2018 18:31
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Мы встретились с художником Иваном Козелом в Лошицком парке. Тени вековых деревьев здесь ему знакомы в разное время года и разные года.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-1

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-3

Из родного Новогрудского района он переехал в Минск в 1984 году, чтобы учиться в Белорусском государственном художественном институте. Культурная столица, с её театрами и музеями, очаровала парня, но работу здесь оказалось найти непросто.

Спустя время предложили вакансию художника в троллейбусном парке.

И дали жилье в интернате на улице Надеждинской. Балкон выходил прямо на железную дорогу в окружении колоритных деревянных домиков с резными ставнями.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-6

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-8

Иван Козел, художник:
Дальше идёт улица Либаво-Роменская. Над ней мы видим пригорок – это проходит железная дорога, которая была построена в прошлом веке.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-11

Меня всегда эти места вдохновляли, писал много этюдов с натуры, в любую пору года.

Здесь – тишина.

Нет шума, кроме как от электричек, которые пролетают. Ёлка и берёзки остались, а так – менялось всё. Может, гаражи здесь будут – неизвестно.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-14

Иван Козел – мастер городских пейзажей.

Найти общий язык с природой и городом ему помогли известные художники Май Данциг, Михаил Меренков, Борис Аракчеев.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-17

Сдержанная приятная палитра убаюкивает и наполняет гармонией и теплом – это идеальный мир, без шума и толпы, с лёгкими отголосками импрессионизма.

Художника вдохновляет старина.

Пряный алый кирпич в дореволюционных постройках и торжественный сталинский ампир в возрождённом Минске.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-20

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-22

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-24

Так, однажды познакомившись со зданием былой винокурни на улице Маяковского, Иван Николаевич с ним не расстаётся, и приводит сюда на пленэры своих учеников из гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-27

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-29

Иван Козел:
Это – бывший Игуменский тракт. Очень интересное строение, его построил помещик Любанский. Он дал работу многим минчанам.

Это место было за Минском.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-32

Район очень меняется, кругом многоэтажные здания выросли.

Главным источником вдохновения для художника стал Лошицкий парк.

На полотнах Ивана Козела усадьба Любанского – ещё белоснежная, усыпанная золотой листвой, с ароматом тех самых садовых яблок.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-35

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-37

Деревянный флигель, водяная мельница, извилистая река Лоша и, конечно, огромный комплекс винокуренного завода – любимые модели для Ивана Николаевича.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-40

Творить здесь он готов сутки напролёт и в любую погоду.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-43

Пейзажи оживляют и местные рыбаки на льдине, и в парочки влюблённых в тени деревьев.

Иван Козел:
Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет, потому что я живу в микрорайоне Лошица. Едешь на работу – всегда посмотришь. Бывает, так тебя вдохновляет, что не выдерживаешь, берёшь этюдник, идёшь, пишешь.  

Тут очень интересные места.

Вырос новый город. Усадьбу также обновили, сделали реконструкцию. У неё немного другой цвет теперь – такой охристый. И стреха – уже зелёная, раньше была пурпурная.

Рядом с художником на пленэрах всегда много детей и заинтересованных лиц.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-46

Кто-то восхищается, кто-то ностальгирует.  В беседах и знакомствах рождаются новые идеи для картин. Но чаще их подсказывает сама природа.

Иван Козел:
Один раз подошла женщина такая – еле-еле с палочкой шла, с сыном. И говорит, что приехали из-за границы.

Они жили в старой Лошице.

Однажды писал летом, тёплый день, небо голубое – и вдруг откуда-то выплыла тёмная туча. И пошёл дождь, и передо мной – радуга. Дождь такой тёплый, не успел собрать даже этюдник.

Иван Николаевич постоянно работает с палитрой. В его мастерской – сотни лирических этюдов, которые он пишет в одно мгновение.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-49

Зелёные парки, златоглавые церкви и старинные усадьбы встречаются у городского романтика чаще других.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-52

Многие картины –  уже история.

Иван Козел:
Хотелось бы, чтобы Осмоловка сохранилась. Мне нравится и Белая дача в Курасовщине. Она – на пригорке таком, внизу – озерцо, парк, сад.

Минский пейзажист Иван Козел: «Вид на Лошицкий парк всегда меня вдохновляет»-55

Сама архитектура притягивает. И Бялыницкий-Бируля в 1947 году писал там.

Единственное, что желает городу художник – бережно сохранять оставшиеся старинные здания. Ведь без истории нет нового города.

# Культура # Художники Минска # Иван Козел

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