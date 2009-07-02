На «Линии Сталина» появится своя часовня

Камень в основание памятника павшим в боях за Отечество сегодня заложил лично Владыка Филарет.

Это будет небольшая часовня, где любой желающий сможет поставить свечку за воинов, погибших во время Великой Отечественной и помолиться об их упокоении.

Строительство часовни-памятника завершится к 65-летию Великой Победы.



– Сия грамота составлена в ознаменование закладки памятной капсулы в основании часовни во имя святого-благоверного князя Александра Невского, – сказал Митрополит Филарет, Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

– Здесь гибли люди по сути дела безвестно. Мы знаем трагическое начало ВОВ и когда мы проводили здесь раскопки, мы нашли много фрагментов тел человеческих, которые мы не смогли идентифицировать поименно, но это не значит, что мы не должны помнить о них, – отметил директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана» Александр МЕТЛА.