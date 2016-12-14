Новости Беларуси. Сказочные персонажи ручной работы. Минчанка Оксана Мигун создает ретро-игрушки из обычной ваты. Простые материалы – вата, клейстер и акриловые краски – превращаются в красивых и узнаваемых кукол.

Кроме героев детских сказок в коллекции мастера и персонажи из советских фильмов, узнать которых очень легко. Напевая песню «5 минут», Оксана вылепила образ Людмилы Гурченко. А потом решила усовершенствовать и Щелкунчика. Идеи и вдохновение на создание новых образов она находит на старинных рождественских открытках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Мигун, дизайнер игрушек:

Не всегда образ получается тот, который я задумала в самом начале. То есть кукла сама может диктовать этот образ. Я могу задумать цвет костюма, сам образ. Девочка должна быть с куклой, а в итоге получается с мишкой. Так она сама захотела.