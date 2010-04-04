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Микроскопические скульптуры в игольном ушке

04 апреля 2010 13:27
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Высота этих кукол 6-7 микронов - всего третья часть толщины обычной газетной бумаги.

Выставку произведений, которые нужно рассматривать исключительно через микроскоп, планировали показывать пару недель в ноябре. Но она оказалось очень популярной и проработала аж до апреля.

Название выставки «Искусство в ушке иголки». Скульптору, который все это создает, сейчас 53 года.

Виллард Виган, скульптор: 
Я начинал экспереминтировать с мелкими кусками побитых бриллиантов. Украшал ими другие ювелирные вещи. Но затем появилась идея микроскопических надписей, а уже позже кукол.

Британская королева наградила скульптора. До такой степени ей понравились маленькие человечки.

Виллард Виган, скульптор: 
В детстве я пострадал от дифлексии, взрослые не помогали мне, а, скорее, напрягали. Я сбегал в воображаемый мир, строил домики для муравьев, казалось, что я сам был способен спрятаться там внутри.

Как видим, получилось так, что скульптор сохранил в своем воображаемом мире и Обаму, и космонавтов, и много кого еще.

# Культура # Необычное

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