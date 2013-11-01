Международный кинофестиваль «Листопад» стартует 1 ноября в Минске

Новости Беларуси. Главное культурное событие осени. 1 ноября в Минске стартует Международный кинофестиваль «Листопад». Церемония открытия пройдет в большом зале Дворца Республики. Вечер начнется шествием гостей и участников форума по красной дорожке. Кульминацией станет выступление ученика Пласидо Доминго и Монтсеррат Кабалье украинского тенора Юрия Лукьяненко.

После официальной части начнется показ фильма «Параджанов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2013 году на «Листопад» приехали представители 36 стран. Президент Беларуси поздравил участников кинофестиваля с его открытием. «Зародившись как форум стран СНГ и Балтии, за прошедшие десятилетия «Листопад» превратился в одну из крупнейших европейских творческих акций, фестиваль фестивалей, который собирает на белорусской земле лучшие мировые премьеры» – говорится в поздравлении.