Прямой эфир

Международный кинофестиваль «Листопад» стартует 1 ноября в Минске

01 ноября 2013 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главное культурное событие осени. 1 ноября в Минске стартует Международный кинофестиваль «Листопад». Церемония открытия пройдет в большом зале Дворца Республики. Вечер начнется шествием гостей и участников форума по красной дорожке. Кульминацией станет выступление ученика Пласидо Доминго и Монтсеррат Кабалье украинского тенора Юрия Лукьяненко.

После официальной части начнется показ фильма «Параджанов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2013 году на «Листопад» приехали представители 36 стран. Президент Беларуси поздравил участников кинофестиваля с его открытием. «Зародившись как форум стран СНГ и Балтии, за прошедшие десятилетия «Листопад» превратился в одну из крупнейших европейских творческих акций, фестиваль фестивалей, который собирает на белорусской земле лучшие мировые премьеры» – говорится в поздравлении.

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Филиал Большого театра оперы и балета Беларуси появился в Гомеле
30 октября 2013 05:50

Филиал Большого театра оперы и балета Беларуси появился в Гомеле

Александр Рыбак: Я молюсь каждый вечер за маму и папу, а также за всех родственников
29 октября 2013 14:58

Александр Рыбак: Я молюсь каждый вечер за маму и папу, а также за всех родственников

Восходящая звезда шансона Кристина Збигневская развеяла некоторые Интернет-мифы о себе
29 октября 2013 14:56

Восходящая звезда шансона Кристина Збигневская развеяла некоторые Интернет-мифы о себе