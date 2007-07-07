Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" открылся

За победу в конкурсе будут бороться 22 молодых исполнителя из 19 стран.

Самые популярные программы - открытие и закрытие фестиваля, выступления мастеров искусств Беларуси и России. Каждая звезда со своим эксклюзивном, своими историями. Так Патрисия Каас, призналась на встрече с журналистами, что ее знают меньше, чем любимицу артистки собачку Текилу.



Беларусь представляет в соответствии с правилами два участника Анна Благова и Георгий Колдун.



На торжественной церемонии открытия фестиваля присутствовал глава государства Александр Лукашенко. Президент Беларуси вручил специальную награду главы государства "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Софии Ротару. "Мы награждаем выдающуюся певицу, прекрасную женщину и доброго друга Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.



Главными событиями форума станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2007" и Международный детский фестиваль.



В этом году в фестивале принимает участие рекордное количество стран и исполнителей. А так же огромное число участников будет занято на "Славянском базаре" и от Беларуси. Гостей и участников ожидают около 4,5 тысяч - из 32 стран, в том числе из США, Китая, Польши, Франции, Италии, Германии и даже Австралии. И уже в 10 утра в областном центре открылся Международный пресс-центр "Славянского базара".



На ведущий республиканский фестиваль аккредитовали 460 журналистов. "Славянский базар" освещают корреспонденты из 14 стран. Впервые события фестиваля приехали освещать журналисты Венгрии, ожидаются также представители СМИ Кубы.

Для удобства и комфорта в пресс-центре обновили и усовершенствовали рабочие компьютеры, установили кондиционеры. Следить за происходящим на сцене можно по огромному экрану, не отрываясь от творческого процесса.



Одной из творческих доминант нынешнего Витебского фестиваля станет празднование юбилеев Якуба Коласа и Янки Купалы. Их произведения - это духовное послание Беларуси всем народам планеты. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко накануне, на открытии 16 Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

