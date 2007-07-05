Здравствуй, долгожданный Фестиваль!

Беларусь в ожидании главного культурного события года - Международного фестиваля искусств <Славяский базар>.

Сегодня на сцене обновленного Летнего амфитеатра в Витебске состоится первый концерт форума - "Здравствуй, Фестиваль!". Начнется мероприятие в 10 вечера.



За многолетнюю историю метеонаблюдений в Витебской области июль в 70% случаев подтверждал свое право называться самым теплым летним месяцем, в этом году синоптики прогнозируют городу вплоть до 10 июля дожди, грозы и похолодание. Впрочем, организаторы уверены, что дождь - это хорошая примета и пасмурная погода не испортит праздничного настроения ни участникам, ни многочисленным гостям Славянского базара.



Перед зрителями выступят Патрисия Каас, Валерий Леонтьев, Петр Дранга, Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева, ансамбль "Сябры". После реконструкции Летний амфитеатр может вместить более 6 тыс. зрителей. Для удобства тех, кто оказался на последних рядах, установлены два светодиодных экрана. Техническое оборудование заказывалось у лучших мировых производителей. Реконструкция главной сценической площадки была проведена по поручению главы государства.